هل بدأت السبع العجاف

2020/05/29 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي كاظم جارالله… مع اطلالة الحكومة الجديدة بزعامة مصطفى الكاظمي حتى بدأت علامات السنين العجاف واضحة على المشهد العراقي المليء بالصراعات والتناقضات والهموم.الازمة المالية وتداعيات الحلول الترقيعية التي تلوح بالافق والتي ستحول النهار العراقي الى ظلام دامس جراء استهداف الموظف العراقي هذه المرة باعتباره الحلقة الاضعف والتي لاتجد لها ناصرا الا الله […]

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