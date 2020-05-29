الحشد يكشف عن النتائج المتحققة من العملية الامنية التي اطلقها في نينوى اليوم

2020/05/29 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوىكشفت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى ،اليوم الجمعة، عن ابرز النتائج المتحققة من العملية الواسعة التي اطلقتها صباح اليوم في المحافظة لتعقب فلول المجاميع الأجرامية الجبانة وكما يلي:١- اللواء ٥٣ التابع لقيادة العمليات يعثر على عبوات ناسفة قمعية كان العدوم يروم استخدامها ضد المدنيين والأجهزة الأمنية في الأيام القليلة القادمة وايضاً تدمير […]

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