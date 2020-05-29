الحشد يلقي القبض على أربعة عناصر من داعش في كركوك

2020/05/29 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك القت قوة من اللواء 16 للحشد الشعبي، اليوم الجمعة، القبض على أربعة عناصر من داعش بعملية امنية جنوب غرب كركوك.وقال بيان لاعلام الحشد تلقته “العهد نيوز” ان “قوة من اللواء 16 بالاشتراك مع القوات الأمنية والاستخبارات القت القبض على أربعة عناصر من داعش متهمين وفق المادة (4 إرهاب) جنوب غرب كركوك”.انتهى2

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