2020/05/29 | 12:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة للمسح الميداني في حي الوائلي بالديوانية وفحص 128 مواطن للتحقق من سلامتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 12:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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