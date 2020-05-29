المارد والحورية - دلور ميقري

2020/05/29 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري في كوخ بائس، ولد لامرأة أرملة صبيٌّ لم يوحِ بالمارد، الذي سيكونه بعد نحو عقدين من السنين.



لما وصل الغلامُ اليتيم إلى هذه السن، كان الكوخ يزداد رثاثة والوجبة الرئيسة على الغداء، المشكّلة من سمكة عجفاء، لم تتغير.



طوله، المناهز المترين ونصف المتر، كان يجعله كما لو أنه في زنزانة وليسَ في مسكن.



لكنه كان يساعده في الصيد، حينَ ينزل إلى عمق البحيرة ويصطاد الأسماك بيده ثم يقذفها إلى البر الواحدة بأثر الأخر ......





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