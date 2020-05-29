اين منحة الفقراء يا مجلس الوزراء ؟

2020/05/29 | 12:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير الفتلاوي… ينتظر الملايين من ابناء الشعب بفارغ الصبر استلام المنحة المالية التي وعدت بها الحكومة (منحة الطوارئ ) والتي خصصت للعوائل والافراد الفقراء الذين لا يستلمون رواتب من الحكومة و التي تم اقرارها للعوائل المتضررة من فرض حظر التجوال بسبب جائحة كورونا. تأخر صرفها والمماطلة والتسويف امر ”غير مقبول ولا معقول “ […]

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