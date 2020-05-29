اليكم حالة طقس للـ4 ايام المقبلة بالعراق

2020/05/29 | 12:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، اليوم الجمعة، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد....

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