2020/05/29 | 12:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ارهابيين وتدمير أوكار جنوبي بعقوبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 12:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل ارهابيين وتدمير أوكار جنوبي بعقوبة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل ارهابيين وتدمير أوكار جنوبي بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).