بالصور.. النائب الخزعلي يزور حي الزهراء في الديوانية للاطلاع على الواقع الخدمي

2020/05/29 | 12:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانيةزار النائب عن كتلة الصادقون النيابية سعد الخزعلي، اليوم الجمعة، حي الزهراء (الجنوب) في الديوانية والتقى اهالي المنطقة لسماع شكواهم ولحلحة بعض المشاكل التي تعاني منها المنطقة وذلك بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية.وتأتي الزيارة في اطار التواصل مع اهالي المحافظة للاطلاع على الواقع الخدمي والمشاكل والاحتياجات بشكل مباشر.انتهى2

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