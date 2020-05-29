امرأة تستغل ذهاب زوجها واطفالها للتبضع فتقدم على الانتحار شنقاً في ديالى

2020/05/29 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في ديالى اليوم الجمعة بانتحار امرأة شنقا في منزلها في ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة.

وقال مدير الناحية حسن شلال المعموري لوكالة شفق نيوز، إن امراة في العقد الثلاثيني من عمرها اقدمت على الانتحار شنقا داخل منزلها اثناء ذهاب زوجها واطفالها للتبضع“.

واضاف ان تفاصيل الحادث غامضة وان فريقا امنيا فتح تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث“.

واكدت منظمة مدنية في ديالى في وقت سابق لوكالة شفق نيوز تسجيل نحو ٢٠ محاولة وحالة انتحار في ديالى خلال العام الحالي لاسباب ودواع متعددة.

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