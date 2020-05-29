العراق يُغلق ملف التحقيق بمقتل “سليماني والمهندس” بتسوية سياسية

2020/05/29 | 12:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى جانب انتهاء الحديث الإعلامي عن ملف التحقيقات العراقية بحادثة مقتل الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني والقيادي بالحشد الشعبي جمال جعفر المعروف بـ”أبو مهدي المهندس”، أفادت مصادر عراقية مطلعة بأن الملف أغلق نهائياً بعد تسوية سياسية.المصادر…

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