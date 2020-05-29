2020/05/29 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن مقتل "ارهابيين" اثنين وتدمير ثلاثة اوكار بعملية امنية جنوب بعقوبة.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه إن "قوة من الفوج الرابع في اللواء التاسع عشر، تتمكن من قتل إرهابيين إثنين بعد نصب كمين محكم لهما".واضاف الخلية ان القوة تمكنت ايضا من "تدمر ثلاثة أوكار خلال عملية أمنية ناجحة نفذتها في منطقة جميل جنوب ناحية بهرز جنوبي مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى".





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