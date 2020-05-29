البيان التحولي:لأنظار ثورة تشرين/1 - عبدالامير الركابي

2020/05/29 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي ( هذه افتتاحية تنويهية مختصرة عن البيان التحولي وقران العراق قيد التحضير لعل أبناء الثورة وشبيبتها الحية يجدون فيه بداية وموطيء قدم عليه تضبط البوصلة) أسست الجولة الأولى، والانطلاقة الاستهلاله العفوية التشرينية عام 2019 للمسار التحولي الانقلابي على مستوى العراق والمنطقة والعالم.



ومع الهبة الكبرى بدا الصراع الأهم والحاسم الضروري، بين الانطلاق الانقلابي الأكبر وسرديته وتعريفه للاشياء والتواريخ، ......





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