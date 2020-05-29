2020/05/29 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_الحسن تمهيد الإعلام و مكانته في العصر الراهنمما لا شك فيه و صار أمراً جلياً , لكل متابعٍ مراقب أو دارسٍ مهتم , أن الإعلام بات يحتل في حياتنا اليومية حيزاً مهماً, و ما برح متوسعاً فيها بشكل سريع بات معه متداخلاً في جميع تفاصيلها , لا سيما في العقود الأخيرة , بعدما تطوّر بشكل لافتٍ تماهياً مع التطوّر العلمي و التكنولوجي , اللذين يُعتبران من أهم دعائمه المؤسِّسة , و من أبرز العوامل المُسا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن ثقافة الإنترنت و علاقتها بالإحتجاجات و الثورات: الربيع العربي نموذجاً - مريم الحسن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن ثقافة الإنترنت و علاقتها بالإحتجاجات و الثورات: الربيع العربي نموذجاً - مريم الحسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).