مناعة القطيع للحماية من كورونا المستجد - جواد الديوان

2020/05/29 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_الديوان ربما امام العالم طريق طويل لينهي مشكلة فيروس كورونا المستجد، وهي رسالة واضحة جاءت من عدد كبير من الدراسات والبحوث المنشورة، حاول بها العلماء تحديد نسب انتشار الفيروس واامصابين.



في بدايات الجائحة، الارقام الحكومية لاصابات فيروس كورونا المستجد عادة اقل من الواقع underestimated وحتى الدراسات التي قدمها العالم حول انتشار المرض قدمت رقما من احاد.



وهذه الارقام القليلة اظهرت ضعف مناعة القطيع herd imm ......





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