“تغيرات هائلة”،، العلماء يضعون 3 علامات على سلوك كورونا الفتاك في امريكا واوروبا وآسيا

2020/05/29 | 12:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: لايزال علماء فيروسات في محاولات حثيثة لفهم طريقة انتشار وباء كورونا في بلدان ثلاث قارات حول العالم مع اقترابه من حاجز ستة ملايين اصابة واكثر من ربع مليون حالة وفاة.ويقول التقرير ان الصين، مكان ظهور الفيروس أواخر العام الماضي في ووهان، سجلت أقل من 5000 حالة وفاة، وهو ما يعني ثلاث […]

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