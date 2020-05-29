الكهرباء: تشغيل الوحدة التوليدية الاولى في محطة انتاج السماوة

2020/05/29 | 12:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى اعلنت وزارة الكهرباء إستكمال إستعداداتها لتشغيل وربط الوحدة التوليدية الاولى بالشبكة الوطنية وبقدرة تصاعدية تدريجية حتى وصولها طاقتها التصميمية في محطة إنتاج كهرباء السماوة المركبة والمنفذة من قبل شركة GE الامريكية وشركة Enka التركية وبالتعاون مع ملاكاتنا الهندسية والفنية.واضافت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الجمعة، انه بناءً للخطط […]

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