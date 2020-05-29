اعتقال 219 مخالفاً للحظر خلال الـ24 ساعة الماضية في بغداد

2020/05/29 | 12:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، الجمعة، اعتقال 219 مخالفاً لحظر التجوال خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر اعلام شرطة نجدة بغداد، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، تم القبض على (٢١٩) شخصاً مخالفاً لتعليمات حظر التجوال".وأضاف البيان، أنه "أيضاً، تم ضبط سيارات مخالفة للتعليمات القانونية عدد (١٠)، وضبط دراجات نارية مخالفة عدد (٨)، إضافة إلى القبض على سارق ضمن منطقة الكرادة حي الوحدة".

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