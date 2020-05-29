نائب: لاتوجد إستقطاعات للموظفين وهناك حلول كثيرة لحل الأزمة المالية

2020/05/29 | 12:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قال النائب عبدالأمير المياحي، إنّ الأمور المالية تخص الحكومة ولا تخص مجلس النواب وإن كان هناك أية إستقطاعات من رواتب الموظفين ، وهذا القرار يعود للحكومة وتقدمه للبرلمان لغرض التصويت عليه.وأكد المياحي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الجمعة، إن مجلس النواب يرفض رفضاً قاطعاً إستقطاع رواتب الموظفين وهناك حلول […]

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