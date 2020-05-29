بالفيديو: أردني يصيب 5 من الشرطة بعد موت ابنته بسبب حظر كورونا

2020/05/29 | 13:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطعاً يوثق إطلاق مواطن أردني النار على حاجز للشرطة من سلاحه الرشاش بسبب موت ابنته، إثر حظر التجوال.وأظهر مقطع فيديو متداول، إطلاق نار كثيف على أحد حواجز الشرطة الأردنية من شخص مسلح، فيما كانت الشرطة تفرّ من موقعها بسبب وابل الرصاص، إذ يُسمع في […]

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