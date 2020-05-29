تسجيل 13 اصابة جديدة بكورونا في ديالى

2020/05/29 | 13:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة ديالى يوم الجمعة 13 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في ظل ارتفاع ملحوظ بمعدل الاصابات في مختلف مناطق ومدن العراق.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، ان كوادر الصحة اجرت مسحا وبائيا شمل عينات 55 شخصا، واثبتت الفحوصات اصابة 13 منهم بفيروس كورونا فيما ظهرت نتائج فحص العينات الاخرى موجبة.

وبين المصدر ان الاصابات توزعت في مناطق خان اللولوة وسط بعقوبة 3 اصابات و5 اصابات في منطقة دوخلة القلعة شمال غرب بعقوبة واصابتين في زاغنية 3 في كصيرين .

وبهذا يتجاوز عدد الاصابات في ديالى 65 اصابة منذ ظهور الوباء في اذار الماضي.

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