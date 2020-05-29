مصدر طبي: تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا في بابل

2020/05/29 | 13:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف مصدر طبي في محافظة بابل عن تسجيل ٣ اصابات جديدة بفيروس كورونا.واضاف المصدر، انه تم تسجيل اصابة واحدة في قضاء المسيب واثنان في قضاء المحاويل شمال بابل.واعلنت دائرة صحة محافظة بابل امس الخميس تسجيل خمس اصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.وقالت صحة المحافظة، إن الاصابات توزعت بواقع اصابتين في قضاء المحاويل واصابتين في […]

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