بالصور.. اندلاع حريق بمجمع للمواد الانشائية والكهربائية في بابل

2020/05/29 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر أمني من محافظة بابل، الجمعة (29 أيار 2020)، باندلاع حريق في مجمع للمواد الانشائية والكهربائية وسط مدينة الحلة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حريقاً التهم مجمعاً للمواد الانشائية والكهربائية في منطقة حي الامام وسط مدينة الحلة، بمحافظة بابل".

وأظهرت الصور تصاعد الدخان بكثافة من وسط المحلات الموجودة في المجمع، مع محاولة المواطنين لإخماد الحريق الذي التهم المحلات.

بغداد اليوم-النجف

وجه محافظ النجف، لؤي الياسري، الجمعة (29 ايار 2020)، بغلق كافة المداخل في المحافظة أمام الوافدين من محافظات أخرى، بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المحافظة.

وظهر الياسري في شريط مصور نشره مكتبه الإعلامي، قائلاً، إنه "بعد

بغداد اليوم-البصرة

وجه محافظ البصرة، أسعد العيداني، الجمعة (29 أيار 2020)، بتخفيض أجور الدراسة في المدارس الأهلية بالمحافظة إلى 50%.

وتضمنت وثيقة صادرة عن العيداني وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه "لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات ا

بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (29 أيار 2020)، حالة الطقس الجوية في عموم البلاد لليوم واليومين المقبلين، فيما أوضحت، أن بعض المحافظات ستصل بها درجة الحرارة العظمى إلى الـ 48 والـ 49 مئوية.

وذكرت الهيأة في مجم

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