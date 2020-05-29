تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في بابل

2020/05/29 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة بابل، الجمعة (29 أيار 2020)، بتسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها اليوم في محافظة بابل".

وأشار إلى أن "الإصابات كانت حالتين في قضاء المحاويل، وحالة واحدة في قضاء المسيب، بمحافظة بابل".

ولفت إلى أن "الإصابات في محافظة بابل أصبحت خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 إصابة مؤكدة".

بدوره، أفاد مصدر أمني من محافظة بابل، بأن المحافظة شهدت تشديداً أمنياً كبيراً وإغلاق لمداخل المحافظة ومخارجها وسحب لكتب التخويل الخاصة بالحركة، والابقاء على العمل بالاستثناءات.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هذه الإجراءات المشددة تأتي بعد تسجيل اكثر من 26 إصابة خلال 24 ساعة".

بغداد اليوم- ديالى

اعلن مدير إعلام إدارة ديالى، ياسر بدر، الجمعة (29 أيار 2020)، تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم .

وقال بدر لـ(بغداد اليوم)، إن "صحة ديالى سجلت اليوم 13 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا ف

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو خلية الأزمة الحكومية في العراق، رياض عبد الأمير، الجمعة (29 أيار 2020)، حقيقة تمديد الحظر الشامل في البلاد، بعد الارتفاع الكبير في عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وخصوصاً في العاصمة بغداد.

وقال عبد الأم

بغداد اليوم _ السليمانية

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم تسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليماني

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