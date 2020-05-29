ديالى تسجل 13 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

2020/05/29 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلن مدير إعلام إدارة ديالى، ياسر بدر، الجمعة (29 أيار 2020)، تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم .

وقال بدر لـ(بغداد اليوم)، إن "صحة ديالى سجلت اليوم 13 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اربع مناطق داخل المحافظة بعد وصول نتائج 55 حالة اشتباه من مختبرات بغداد".

واضاف أن "جميع المصابين سيتم نقلهم الى مركز الحجر الرئيسي في بعقوبة وفق الضوابط الصحية".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، أعلنت الخميس، تسجيل 4 وفيات و 322 اصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد، لتكون الحصيلة هي الأعلى منذ دخول الفيروس للعراق متخطية حصيلة السبت الماضي التي سجلت 308 اصابات.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، أنها فحصت "5104 نموذج في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 211485".

وأضاف البيان، أن "مختبرات الصحة سجلت اليوم (322) إصابة في العراق منها 67 اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط، ووزعت الاصابات في مناطق بغداد/ الرصافة: 194، بغداد/ الكرخ: 27، مدينة الطب: 3، النجف: 2، البصرة: 3، السليمانية: 16، اربيل : 21، كربلاء: 22، كركوك: 1، واسط: 6، بابل: 11، الديوانية: 2، ميسان: 3، ذي قار: 4، المثنى: 5، واخيرا صلاح الدين: 2".

وتابع، أن حالات الشفاء المسجلة اليوم بلغت "67 كانت في مناطق بغداد/ الرصافة: 3، بغداد/ الكرخ: 7، مدينة الطب: 32، النجف: 8، البصرة: 10، اربيل : 4، ميسان: 2، كربلاء: 1، واسط: 2"، مشيرا الى ان "الوفيات المسجلة اليوم 4، حالتين في بغداد/ الرصافة، وحالتين في بغداد/ الكرخ".

ومع الموقف الوبائي لليوم بلغ "مجموع الإصابات 5457، ومجموع حالات الشفاء 2917، والراقدين في المستشفيات 2307 بينهم 40 حالة ترقد في العناية المركزة، فيما بلغ مجموع الوفيات منذ دخول الفيروس للبلاد وحتى اليوم 179".

بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة بابل، الجمعة (29 أيار 2020)، بتسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها اليوم في

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو خلية الأزمة الحكومية في العراق، رياض عبد الأمير، الجمعة (29 أيار 2020)، حقيقة تمديد الحظر الشامل في البلاد، بعد الارتفاع الكبير في عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وخصوصاً في العاصمة بغداد.

وقال عبد الأم

بغداد اليوم _ السليمانية

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم تسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليماني

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