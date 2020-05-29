أجر رئيس صندوق رؤية سوفت بنك زاد إلى مثليه العام الماضي رغم خسائر فادحة

2020/05/29 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

زاد إجمالي أجر راجيف ميزرا رئيس صندوق رؤية سوفت بنك لأكثر من مثليه في السنة المالية المنصرمة ليبلغ قرابة 15 مليون دولار، حتى في الوقت الذي تسبب فيه الأداء الضعيف للصندوق في دفع سوفت بنك إلى تكبد خسارة تشغيلية قياسية بنحو 13 مليار دولار.

وأظهر إفصاح للمجموعة أن الأجر البالغ 1.6 مليار ين يشمل الأجر الأساسي ومكافآت أخرى.

ويأتي الرقم في المركز الثاني فحسب بعد أجر رئيس العمليات لدى مجموعة سوفت بنك مارسيلو كلوري الذي ارتفع 17 بالمئة إلى 2.1 مليار ين.

وبينما يجري تقديم حزم أجور كبيرة للمسؤولين التنفيذيين الأجانب، فإن أجر الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون بلغ 209 ملايين ين، بانخفاض تسعة بالمئة مقارنة مع العام السابق.

ويرجع سبب الخسارة التشغيلية السنوية الهائلة لسوفت بنك بشكل كبير إلى خسارة بقيمة 18 مليار دولار في صندوق رؤية المدعوم من السعودية والذي شهد تعثر استثمارات في شركات ناشئة مثل شركة وي ورك لمشاركة المساحات المكتبية وأوبر تكنولوجيز لتطبيقات خدمات نقل الركاب.

وانخفض أجر رون فيشر نائب الرئيس ومهندس الاستثمار الكارثي في وي ورك، والذي كان المسؤول التنفيذي الأعلى أجرا في المجموعة في السنة المالية السابقة، بنسبة 80 بالمئة إلى 680 مليون ين.



وأصبح رئيس العمليات كلوري رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لوي ورك مع إعادة هيكلة تقوم بها سوفت بنك للشركة.

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