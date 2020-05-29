البصرة تقرر تخفيض أجور التعليم الأهلي 50%

2020/05/29 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قررت خلية الأزمة في محافظة البصرة، تخفيض أجور الدراسة في المدارس الأهلية كافة للطلبة بالمحافظة بنسبة 50%.

وذكر كتاب صادر عن المحافظ اسعد العيداني اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "لمقتضيات المصلحة العامة وبناءً على الصلاحيات الممنوحة لنا بصفتنا رئيس خلية الأزمة ومراعاة للظروف الاقتصادية لعوائل الطلبة تقرر تخفيض أجور الدراسة للطلاب في محافظة البصرة بنسبة 50% للمدارس الاهلية كافة".

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