الأمن والدفاع النيابية: الحوار الاستراتيجي مع واشنطن يبدأ منتصف الشهر المقبل

2020/05/29 | 13:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم الجمعة، أن الحوار الاستراتيجي مع واشنطن سيبدأ منتصف الشهر المقبل

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