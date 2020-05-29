السليمانية ترسل كادراً طبياً خاصاً على وجه السرعة لمصاب بفيروس كورونا

2020/05/29 | 13:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف هیرش سلیم نائب‌ مدیر صحة محافظة السلیمانیة، عن ارسال فريق طبي خاص لمعاينة مصاب بفيروس كورونا لتدهور حالته الصحية.

وقال سليم لوكالة شفق نيوز، ”تدهورت اليوم الجمعة الحالة الصحية لاحد المصابين بفيروس كورونا یرقد في مشفی سرجنار الخاص بمعالجة الفیروس، وارسلنا فريقا طبیاً خاصاً متدرباً علی معالجة الفیروس لمعاینە حالتە الصحیە ومحاولة انقاذە“.

وسجلت السليمانية منذ تفشي فيروس كورونا 242 إصابة، تعافى منها 151 شخصاً بينما توفي 4.

ويرقد في مستشفيات المحافظة حالياً ٨٧ مصابا بالفيروس ١٠ منهم بحالة حرجة.

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