تويتر : مرسوم ترامب رجعي ويسيس القانون

2020/05/29 | 13:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد موقع ” تويتر ” للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، بشأن شركات الإنترنت، رجعيًا ومسيسًا للقانون الأساسي.وقال الموقع في بيان “إن هذا المرسوم التنفيذي هو نهج رجعي ومسيّس للقانون الأساسي من المادة 230 بشان الدفاع عن الابتكار الأمريكي وحرية التعبير، وهو يقوم على أساس القيم الديمقراطية.وأضاف البيان […]

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