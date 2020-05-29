تويتر يعاقب ترامب بتقييد تغريدة “إطلاق النار” على المحتجين

2020/05/29 | 13:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زادت حدة التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعدما وضع الأخير تقييدًا على أحد تغريدات ترامب عبر حسابه الشخصي، جاء ذلك بعدما حثّ ترامب الجيش على إطلاق النار على من ينهب المتاجر في مينابوليس، على خلفية أعمال العنف التي تشهدها الولاية بعد وفاة جورد فلويد على يد قوات الشرطة.وكان الرئيس […]

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