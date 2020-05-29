مخاوف من “انتقال محلي” متزايد لكورونا في الدول الافريقية

2020/05/29 | 13:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال جون نكنجاسونج رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن حالات الانتقال المحلي لفيروس كورونا المستجد تتنامى في أفريقيا خاصة في إثيوبيا، مضيفا أن هناك حاجة لاستراتيجية فحص جديدة للحد من ذلك.ويشير الانتقال المحلي للمرض إلى الحالات التي لا ترتبط بسفر أو بمخالطة معروفة لمصابين وهو أمر يثير قلق العاملين في قطاع الصحة […]

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