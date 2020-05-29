2020/05/29 | 13:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلا عن مصدر في البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية لن تنشر توقعات اقتصادية هذا الصيف، كما جرت العادة، بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بأزمة كورونا.ووفقا لمصدر الصحيفة الأمريكية فإن الوباء أدى إلى حالة من “عدم الاستقرار” في البيانات الاقتصادية، لذلك فإن توقعات البيت الأبيض لن تعطي “صورة كاملة” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: البيت الأبيض لن ينشر توقعات اقتصادية هذا الصيف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: البيت الأبيض لن ينشر توقعات اقتصادية هذا الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).