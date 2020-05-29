الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غامضة في بغداد

2020/05/29 | 13:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشفت وزارة الداخلية، عن جريمة قتل "غامضة" في العاصمة بغداد.وذكر بيان للوزارة ان "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد ضمن مكتب مكافحة اجرام (الحرية) تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة والقبض على الجناة واعترافهما بارتكاب الجريمة، حيث تم تسجيل الحادث في حينها لدى مركز الشرطة بانه اطلاق نار مجهول المصدر اثناء تبادل لاطلاق نار كثيف اثر خلاف عشائري بجانب الكرخ من العاصمة بغداد".وأضاف انه "وبعد إحالة أوراق القضية الى مكتب مكافحة اجرام الحرية وجه اللواء الحقوقي مدير مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية بضرورة التعمق بالتحقيق وكشف ملابسات الحادث".ولفت البيان الى انه "جرى المباشرة فورا بجمع المعلومات والادلة التي اشارت الى الجناة وتبين هروبهم الى إحدى دول الجوار ومن ثم عودتهم واستقرارهم سرا في محافظة أخرى غير العاصمة".وتابع "بعد أخذ الموافقات الرسمية تم ارسال قوة من مكتب الحرية وبالتنسيق مع مكافحة اجرام هذه المحافظة، القي القبض على المتهمين وجلبهم الى بغداد والتحقيق معهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف باطلاقهم النار على المجنى عليه من سطح احد الدور القريبة اثناء حدوث المشاجرة العشائرية، حيث اتخذت الاجراءات القانونية بحق الجناة لينالو جزائهم العادل".

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