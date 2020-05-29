اللكاش لـ”العهد نيوز”: تحديد موعد للانتخابات المبكرة يعنى إطلاق رصاصة الرحمة على البرلمان

2020/05/29 | 14:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأشار النائب السابق محمد اللكاش، إلى أن على رئيس الحكومة الانتقالية إطلاق رصاصة الرحمة على البرلمان بتحديد موعد للانتخابات المبكرة بالتعاون مع مفوضية الانتخابات وان لا يتجاوز هذا الموعد النصف الاول من العام القادم وان اي موعد يحدد بعد هذا الموعد لا قيمة له لانه يقترب من نهاية الدورة التشريعية الحاليّه وهذا ما […]

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