محافظ بغداد يدعو الى فرض الحظر الشامل لمدة 14 يوما

2020/05/29 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا محافظ بغداد محمد جابر العطا اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الى اتخاذ اجراءات مشددة للسيطرة على الوباء وإعادة فرض الحظر الشامل لمدة أربعة عشر يوما.

وقال العطا في بيان إن الوضع الصحي في العاصمة قد تفاقم بسبب ازدياد عدد الاصابات بكورونا، فيما اشار الى أن السبيل الوحيد للخلاص من هذه الازمة هو تمديد الحظر الشامل للتجوال، مضيفا أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة كان السبب في تفاقم الوضع.

وأوضح أن الحظر الشامل للتجوال في العاصمة كان المطلب قبل عطلة العيد، لكن لصعوبة الموقف بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على قوتهم اليومي، تم فرض حظر جزئي، إلا أن الوضع الحالي يستوجب العودة الى الحظر الشامل لمدة لا تقل عن أربعة عشر يوما.

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