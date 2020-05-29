حكومة كردستان : نحمل المحرضين على التراخي بالتدابير الوقائية مسؤولية تعريض حياة المواطنين للخطر

2020/05/29 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت رئاسة حكومة إقليم كردستان، مواطني الإقليم من التراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية المتخذة لمواجهة وباء كورونا.

وأكدت رئاسة الحكومة في بيان، ان مخاطر الوباء لا تزال جدية مع وجود مخاوف من انتشار الفيروس بسرعة مضاعفة، نتيجة التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية، مبينة ان الالتزام الذي أبداه الأهالي في بدايات انتشار العدوى أظهر نتائج جيدة كانت محل إشادة من قبل بلدان ومنظمات دولية.

وأعربت رئاسة الحكومة في بيانها، عن أسفها من التراخي الذي جاء أثر محاولات بعض الجهات استخدام مساعي الحكومة لمواجهة الوباء لأغراض سياسية، والتقليل من أهمية التدابير الاحترازية، محملة جميع من يحرضون على عدم الالتزام بالإجراءات المسؤولية الكاملة عن تعريض سلامة وحياة المواطنين للخطر.

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