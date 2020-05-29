الحجامي يرد على أطباء اليرموك: من يتخلى عن خدمة أهله سيمنح إجازة والمواطن سيعرف من خذله!

2020/05/29 | 14:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رد مدير عام صحة الكرخ ببغداد جاسب الحجامي، اليوم الجمعة، على أخبار افتتاح ردهة لعزل مصابي كورونا في مستشفى اليرموك، بالقول ان فيها “ردهة عزل وبائي صغيرة”.وكان عدد من اطباء المستشفى قد أعلنوا في كلمة موثقة بالفيديو انه تم افتتاح ردهة لعزل مصابي كورونا في الطابق الثاني من دون دراسة اخطارها […]

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