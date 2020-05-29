2020/05/29 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادقال عضو اللجنة المالية النيابية ،حنين القدو، ان رواتب الموظفين والمتقاعدين خط أحمر لانسمح بالمساس به ولابد أن يكونوا خارج عملية ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.وأوضح القدو في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الجمعة، ان طبقة الموظفين والمتقاعدين خدمت العراق سنين طويلة وافنت شبابها في بناء البلد ولابد من دعمها واخراجها من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: نرفض بشكل قاطع المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: نرفض بشكل قاطع المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).