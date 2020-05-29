قائممقام الرمادي ينفي عبر “العهد نيوز” قيام مجهولين بحرق مزارع محصول الحنطة في مناطق شرقي القضاء

2020/05/29 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبارنفى قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج اليوم الجمعة، الانباء التي تحدثت عن قيام مجهولين بحرق مزارع الحنطة في مناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال العوسج في حديث خص به “العهد نيوز”، ان “الانباء التي تناولتها بعض من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مجهولين بعملية حرق مزارع الحنطة في منطقة جويبة […]

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