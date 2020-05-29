2020/05/29 | 14:34 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الياس نعمو ختاري الوقت الحاضر، ورغما عن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بشكل عام وشبابنا بشكل خاص، أصبح بمثابة عملية ذوبان الطاقات وهدر المواهب، نتيجة سلكهم الطرق الخاطئة التي تبعدهم عن التفكير الصحيح لسقي وتغذية مواهبهم وطاقاتهم وترسم لهم مستقبلهم.اذن نتحدث عن ظروف شبابنا والفراغ الحاصل نتيجة فيروس الكورونا من جهة، وعدم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البوبجي والاركيلة ومثيلاتها قضت على مواهب الشباب) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البوبجي والاركيلة ومثيلاتها قضت على مواهب الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).