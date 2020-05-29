بالوثيقة،،التعليم تطالب هيأة الاتصالات بتوفير الانترنت المجاني لـ”دعم الامتحان الالكتروني”

2020/05/29 | 14:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب، اليوم الجمعة، هيأة الاعلام والاتصالات بدعم منصات الامتحان الالكتروني وتوفير الانترنت المجاني، خلال أداء الامتحانات الالكترونية.وبحسب كتاب رسمي، أطلعت عليه “يس عراق”، وجه عبد الصاحب “كتابا الى وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات لدعم وإسناد منصات الامتحان الإلكتروني وتوفير خدمة الإنترنت مجانا للطلبة”.[…]

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