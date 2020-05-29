2020/05/29 | 14:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وجهت وزارة التعليم كتاباً الى وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات لدعم منصات الامتحان الإلكتروني وتوفير الإنترنت مجاناً للطلبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق..التعليم توجه كتاباً الى وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام بشان منصات الامتحان الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق..التعليم توجه كتاباً الى وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام بشان منصات الامتحان الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).