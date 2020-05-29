بعد تزايد الاصابات ..صحة كربلاء تقترح تأجيل امتحانات طلبة المدارس

2020/05/29 | 14:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس الوبائي في محافظة كربلاء اقترحت صحة المحافظة، اليوم الجمعة ، تأجيل الامتحانات لطلبة المدارس والتي تم تحديد مواعيدها من قبل وزارة التربية.وذكر مدير عام الصحة الدكتور صباح الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” مجلس إدارة الصحة […]

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