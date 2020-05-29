2020/05/29 | 14:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن الاقتصاد الروسي سجل في شهر أبريل الماضي تراجعا نسبته 12% على أساس سنوي، بسبب أزمة جائحة كورونا.وقالت الوزارة الروسية، إن تطبيق نظام عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من 30 مارس الماضي لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا واتخاذ الشركاء التجاريين تدابير حجر صحي أدى إلى انخفاض النشاط الاقتصادي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاقتصاد الروسي يسجل تراجعا في أبريل 2020) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاقتصاد الروسي يسجل تراجعا في أبريل 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).