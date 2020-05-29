حماس تهدّد بالتصعيد مع إسرائيل: تصريحات ظاهرها شجاعة وباطنها…؟

2020/05/29 | 14:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراد سامي صحفي فلسطيني منذ أن رأى مشروع الضمّ النور والتصريحات الرسمية والمواقف الحكومية والحزبية تتوالى في المنطقة.حركة المقاومة الإسلامية حماس، أحد المعنيّين الأساسيّين بقرار الضمّ هي الأخرى عبّرت عن موقفها للعلن بوضوح، وهدّدت بالتصعيد العسكريّ في حال قرّر الكيان الإسرائيلي المضيّ عمليّا في المشروع الاستيطانيّ الأضخم منذ مدّة طويلة.أعلنت الحكومة الإسرائيلية […]

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