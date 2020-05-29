الحشد الشعبي يقتل ويصيب ثلاثة “دواعش” في بهرز

2020/05/29 | 14:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىتمكن اللواء ٤٢ في الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، من قتل احد عناصر “داعش” الارهابي واصابة اثنين جنوبي بهرز في محافظة ديالى.وقال مصدر امني، ان “قوة من لواء ٤٢ في الحشد الشعبي وبالتعاون مع قوة من الجيش العراقي ل ١٩ ف٤ ، تمكنت من فتل احد عناصد داعش الارهابي جنوبي مدينة بهرز في محافظة […]

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