لجنة برلمانية: أيادٍ داخلية وخارجية تقوم بإحراق الأراضي الزراعية لإبقاء العراق مستورداً

2020/05/29 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، سلام الشمري، الجمعة (29 ايار 2020)، عن وجود أيادٍ داخلية وخارجية تقوم بإحراق الأراضي الزراعية لإبقاء العراق مستورداً للمحاصيل الزراعية.

وقال الشمري في بيان، إن "اللجنة حذرت ومنذ فترة ليست بالقصيرة من عدم الرد الحكومي السريع على مرتكبي هذه الأعمال التي لا تختلف عن الأعمال الإرهابية والتي قد تكون إداتها واحدة".

وأردف، ان "استمرارية هذه الحرائق دليل واضح على وجود اياد داخلية وخارجية تعبث باقتصاد البلاد ولا تريد توفير إيرادات إضافية لموازنة البلد وأبقاءه فقط على الإيراد الواحد".

وشدد الشمري على ضرورة أن "تعي الحكومة وأجهزتها الأمنية ان ما يحصل من حرق وتخريب هدفه ابقاء العراق مستوردا وأبعاده عن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي خاصة وأن هدف التخريب المحاصيل الاستراتيجية من الحنطة والشعير".

وبين أن "اللجنة ستقوم وعند استئناف البرلمان جلساته بطلب استضافة المعنيين من الجهات الحكومية المسؤولة للوقوف على خطواتهم للرد على هذا التخريب وتقديم مرتكبيه للعدالة".

بغداد اليوم- خاص

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، الجمعة (29 ايار 2020)، أن مجلس النواب سيتحرك بعد عطلة العيد لإلغاء الراوتب المزدوجة، مبيناً أن 70 بالمائة من النواب داعمون لهذه التوجه.

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد ا

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الجمعة، إيران إلى إعلان رسمي حول وجود أسرى عراقيين من عدمه.

وقال العزاوي لـ(بغداد اليوم)، إن "الشائعات والاقاويل التي تتحدث عن وجود اسرى عراقيين منذ حرب الخليج الا

بغداد اليوم- بغداد

طرحت مفوضة حوقو الإنسان، الجمعة (29 أيار 2020)، ستراتيجية صحية واقتصادية واجتماعية لمواجهة لفيروس كورونا.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "على الدولة اعداد ستراتيجية وطنية لمكافحة كورونا واضحة المعا

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