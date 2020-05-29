توضيح من صحة الكرخ حول تغيير هيكلية مستشفى اليرموك وتخصيصها للحجر الصحي

2020/05/29 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر مدير صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، الجمعة (29 ايار 2020)، توضيحاً بشأن تغيير هيكلية مستشفى اليرموك، مؤكداً أن الدارة اتخذت قراراً بعدم تحويلها إلى مكان للعزل.

وقال الحجامي في منشور، على صفحته، في "فيسبوك"، إن "مستشفى اليرموك التعليمي واحد من اكبر المستشفيات في العراق بسعة ٩٩٦ سريرًا يضم معظم الاختصاصات الطبية و فيه كثير من المراكز التخصصية وهو مستشفى تعليمي للدراسات الطبية الأولية و العليا".

وأضاف، أن "المستشفى فيه ردهة وبائية صغيرة بستة عشر سريرًا فقط موجودة منذ ان تأسيسه وتدخلها باستمرار كل أنواع الأمراض المعدية مثل التهاب السحايا والإنفلونزا الوبائية والتهاب الكبد الفيروسي".

وأوضح الحجامي، أنه "لا يوجد اي تغيير في هيكلية المستشفى و قد اتخذت الدائرة قراراً منذ عدة أسابيع بعدم تحويل مستشفيات اليرموك و الكاظمية و الطفل المركزي والكرخ للولادة الى مستشفيات عزل باي حال من الأحوال".

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