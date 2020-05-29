الإصابات بكورونا تقترب من حاجز الـ147 ألفاً في ايران

2020/05/29 | 14:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2819 إصابة جديدة و50 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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